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    В Петербурге на двух станциях метро прогремели взрывы, 10 человек погибли - ОБНОВЛЕНО-2

    Взрывы прогремели на станциях Сенная площадь и Технологический институт
    © life.ru

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ По предварительным данным, 10 человек погибли при взрыве в Санкт-Петербургском метро. 

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

    По информации Life.ru, число пострадавших на данный момент составляет 30 человек. Число раненых и погибших, отмечают медики, может возрасти.

    ***16:15

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Взрывы произошли на двух станциях метро в Санкт-Петербурге. 

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

    Так, взрывы прогремели на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт".

    Людей со станций эвакуируют, на станциях наблюдается задымление.

    *** 16:00

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге в вагоне метро прогремел взрыв, сообщает Report со ссылкой на Life.ru.

    По сообщению пресс-службы метрополитена, взрыв произошел на станции "Сенная".

    По данным очевидцев, есть жертвы.

    Сотрудники силовых ведомств выехали на место.

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