В Санкт-Петербурге ужесточили ограничения по коронавирусу

В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня вступают в силу ограничения из-за роста случаев заболеваемости COVID-19.

В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня вступают в силу ограничения из-за роста случаев заболеваемости COVID-19.

Как сообщает Report со ссылкой на "РИА Новости", в период с 2:00 до 6:00 утра запрещена работа кафе и ресторанов. Исключения составляют облуживание на вынос и доставка.

Кроме того, не разрешается проведение развлекательных мероприятий на объектах общепита, прекращается работа фуд-кортов и детских комнат.

Под запрет также попадают досуговые объекты, кроме аквапарков, океанариумов, фитнес-центров.

Кинотеатры обязали сократить заполняемость залов с 75 до 50%.

В фан-зонах Евро-2020 запрещается работа общепита и продажа продуктов, за исключением напитков.

Ранее несколько российских регионов вернули карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.