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В Петербурге умер пассажир самолета, совершившего экстренную посадку

В Петербурге умер пассажир самолета, совершившего экстренную посадку Пассажир самолета авиапредприятия "Северсталь", из-за ухудшения состояния которого борт экстренно сел в Петербурге, умер. Рейс следовал из Калининграда в Петрозаводск.
В регионе
16 февраля 2024 г. 17:25
В Петербурге умер пассажир самолета, совершившего экстренную посадку

Пассажир самолета авиапредприятия "Северсталь", из-за ухудшения состояния которого борт экстренно сел в Петербурге, умер. Рейс следовал из Калининграда в Петрозаводск.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиапредприятия.

"15 февраля 2024 года рейс авиапредприятия "Северсталь" Калининград - Петрозаводск произвел экстренную посадку на запасном аэродроме Пулково (Санкт-Петербург) по причине резкого ухудшения самочувствия пассажира. Бригада скорой помощи, ожидавшая посадки борта, после проведения реанимационных действий констатировала смерть", - рассказали в пресс-службе.

На авиапредприятии отметили, что экипаж действовал строго по инструкции.

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