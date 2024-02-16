В Петербурге умер пассажир самолета, совершившего экстренную посадку

Пассажир самолета авиапредприятия "Северсталь", из-за ухудшения состояния которого борт экстренно сел в Петербурге, умер. Рейс следовал из Калининграда в Петрозаводск.

Пассажир самолета авиапредприятия "Северсталь", из-за ухудшения состояния которого борт экстренно сел в Петербурге, умер. Рейс следовал из Калининграда в Петрозаводск.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиапредприятия.

"15 февраля 2024 года рейс авиапредприятия "Северсталь" Калининград - Петрозаводск произвел экстренную посадку на запасном аэродроме Пулково (Санкт-Петербург) по причине резкого ухудшения самочувствия пассажира. Бригада скорой помощи, ожидавшая посадки борта, после проведения реанимационных действий констатировала смерть", - рассказали в пресс-службе.

На авиапредприятии отметили, что экипаж действовал строго по инструкции.