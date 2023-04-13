В Петербурге ученик в школе открыл стрельбу из пистолета, ранены четверо

Шестнадцатилетний учащийся центра образования в Калининском районе Санкт-Петербурга пришел в школу с пневматическим пистолетом и несколько раз выстрелил на улице и внутри здания. Пострадали четверо детей.

Шестнадцатилетний учащийся центра образования в Калининском районе Санкт-Петербурга пришел в школу с пневматическим пистолетом и несколько раз выстрелил на улице и внутри здания. Пострадали четверо детей.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

"Четверо детей отправлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении. По информации ГУ МВД, юношу уже привезли в отдел полиции для разбирательства, туда же приглашен его отец.

Как уточнили в пресс-службе, в полицию обратились преподаватели школы на проспекте Науки. Они сообщили, что девятиклассник на перемене после первого урока несколько раз выстрелил в двух восьмиклассников в туалете из пневматического пистолета.

Полицейские оперативно прибыли на место и изъяли у подростка оружие.

"В ходе разбирательства было установлено, что перед началом учебного дня девятиклассник совершил аналогичный поступок в отношении еще двух школьников: на подходе к школе он выстрелил в двух семиклассников", - уточнили в полиции.