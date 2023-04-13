О нас

В Петербурге ученик в школе открыл стрельбу из пистолета, ранены четверо

В Петербурге ученик в школе открыл стрельбу из пистолета, ранены четверо Шестнадцатилетний учащийся центра образования в Калининском районе Санкт-Петербурга пришел в школу с пневматическим пистолетом и несколько раз выстрелил на улице и внутри здания. Пострадали четверо детей.
В регионе
13 апреля 2023 г. 15:16
В Петербурге ученик в школе открыл стрельбу из пистолета, ранены четверо

Шестнадцатилетний учащийся центра образования в Калининском районе Санкт-Петербурга пришел в школу с пневматическим пистолетом и несколько раз выстрелил на улице и внутри здания. Пострадали четверо детей.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

"Четверо детей отправлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении. По информации ГУ МВД, юношу уже привезли в отдел полиции для разбирательства, туда же приглашен его отец.

Как уточнили в пресс-службе, в полицию обратились преподаватели школы на проспекте Науки. Они сообщили, что девятиклассник на перемене после первого урока несколько раз выстрелил в двух восьмиклассников в туалете из пневматического пистолета.

Полицейские оперативно прибыли на место и изъяли у подростка оружие.

"В ходе разбирательства было установлено, что перед началом учебного дня девятиклассник совершил аналогичный поступок в отношении еще двух школьников: на подходе к школе он выстрелил в двух семиклассников", - уточнили в полиции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sankt-Peterburqda şagird məktəbdə tapançadan atəş açıb, 4 nəfər yaralanıb

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
6 апреля 2023 г. 21:27
В рамках Года Гейдара Алиева в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
ФотоВ рамках "Года Гейдара Алиева" в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
8 апреля 2023 г. 13:07
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
9 апреля 2023 г. 13:44
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
10 апреля 2023 г. 08:45
Завершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
ФотоЗавершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
10 апреля 2023 г. 20:07
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
11 апреля 2023 г. 18:00
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
12 апреля 2023 г. 15:40
В Баку ожидается сильный ветер
В Баку ожидается сильный ветер
12 апреля 2023 г. 17:41
В отношении подозреваемого в убийстве сына возбуждено уголовное дело
В отношении подозреваемого в убийстве сына возбуждено уголовное дело
8 апреля 2023 г. 07:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi