В Петербурге скончался последний Герой СССР

Умер последний в Петербурге Герой Советского Союза, получивший это звание за подвиг во время Великой Отечественной войны, Михаил Ашик.

Умер последний в Петербурге Герой Советского Союза, получивший это звание за подвиг во время Великой Отечественной войны, Михаил Ашик.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

"Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Михаила Владимировича Ашика", - говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Отмечается, Михаил Ашик всю свою жизнь посвятил служению Отечеству, он пережил самую страшную блокадную зиму и ушел на фронт. Был командиром стрелкового взвода морской пехоты, освобождал Крым и Европу.

За героизм, проявленный в ходе Эстергомского десанта, ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны он служил в войсках МВД в Ленинграде, работал на Кировском заводе. Многие годы занимался литературным трудом, писал о войне, о подвиге народа.