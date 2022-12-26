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В Петербурге пройдет неформальный саммит лидеров стран СНГ

В Петербурге пройдет неформальный саммит лидеров стран СНГ Лидеры Содружества независимых государств (СНГ) соберутся 26-27 декабря в Санкт-Петербурге на традиционный предновогодний неформальный саммит.
В регионе
26 декабря 2022 г. 07:44
В Петербурге пройдет неформальный саммит лидеров стран СНГ

Лидеры Содружества независимых государств (СНГ) соберутся 26-27 декабря в Санкт-Петербурге на традиционный предновогодний неформальный саммит.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча состоится по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев выражал надежду, что саммит придаст дополнительный импульс укреплению сотрудничества в Содружестве.

Как сообщала узбекистанская сторона, участники неформального саммита обсудят вопросы расширения сотрудничества в СНГ, подведут основные итоги уходящего года и обменяются мнениями по приоритетным направлениям практического взаимодействия.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Sankt-Peterburqda MDB liderlərinin qeyri-rəsmi sammiti keçiriləcək

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