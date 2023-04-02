В Петербурге при взрыве в кафе погиб военкор, пострадали 15 человек

В центре Санкт-Петербурга в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной произошел взрыв. Погиб военкор Владлен Татарский, еще 15 человек пострадали.

В центре Санкт-Петербурга в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной произошел взрыв. Погиб военкор Владлен Татарский, еще 15 человек пострадали.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной, дом 25 произошел взрыв", - сказал собеседник агентства.

Позже стало известно, что жертвой взрыва стал военкор Владлен Татарский. В результате происшествия пострадали еще 15 человек.

"В настоящее время установлено, что пострадали 15 человек, один погиб", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате взрыва произошло обрушение фасадного остекления кафе на площади 15 кв. м.

По данным экстренных служб, в заведении сработало взрывное устройство.

"Предварительно, возле сцены сработало взрывное устройство", - сказал собеседник агентства. Мощность взрывного устройства составила более 200 г тротила.