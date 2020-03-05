В Петербурге под карантин из-за коронавируса поместили 700 студентов вуза

Более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова в Санкт-Петербурге поместили под карантин.

Как передает Report, об этом РБК сообщили в пресс-службе вуза.

Причиной стало заболевание коронавирусом студента из Италии.

По словам проректора по науке и инновационной деятельности вуза Алексея Силина, под карантин попали те студенты, которые жили в общежитии на проспекте Просвещения с отправленным в больницу имени Боткина участником программы стажировки из Милана.

Проректор уточнил, что пока не все зарегистрированные в общежитии учащиеся вернулись со смен, а потому число помещенных под карантин будет корректироваться. "Можно сказать, что это примерно 20% студентов вуза", - добавил он.

Силин добавил, что карантин был организован по предписанию Роспотребнадзора. При этом ведомство сейчас определяет вероятность контактов итальянца с другими студентами, хотя на занятиях иностранец не появлялся.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Накануне Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала за сутки 1 922 новых случая заражения коронавирусом по всему миру, 1 792 из них приходится на Китай.