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В Петербурге побит температурный рекорд 1890 года

В Петербурге побит температурный рекорд 1890 года В Санкт-Петербурге 10 апреля побит суточный температурный рекорд. Воздух в городе прогрелся до 21,5 градуса выше ноля.
В регионе
11 апреля 2024 г. 13:13
В Петербурге побит температурный рекорд 1890 года

В Санкт-Петербурге 10 апреля побит суточный температурный рекорд. Воздух в городе прогрелся до 21,5 градуса выше ноля.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Это новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 10 апреля, и он сразу на 4,8 градуса выше прежнего достижения, которое держалось с 1890 года", - отметил он.

Синоптик отметил, что 10 апреля в Петербурге наблюдалась самая высокая температура воздуха с начала года.

В свою очередь, начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов уточнил, что среднесуточная температура воздуха +10,7 градуса 10 апреля не стала самой высокой за счет прохладной ночи, но по праву занимает второе место после экстремума (+11,0 градуса) 1890 года.

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