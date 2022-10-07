В Санкт-Петербурге отменены новогодние мероприятия

Ранее запланированные в Санкт-Петербурге новогодние и рождественские мероприятия отменены.

Ранее запланированные в Санкт-Петербурге новогодние и рождественские мероприятия отменены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Отмечается, что в качестве исключения состоятся новогодние программы для семей с детьми и детские елки.

Традиционный новогодний концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте в этом году не состоится. Кроме того, не состоятся традиционный фейерверк, фестиваль огня "Рождественская звезда", благотворительный прием в Таврическом дворце.

Отмечается, что средства, ранее тратящиеся на организацию и проведение новогодних мероприятий, пойдут на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных в ряды ВС России.