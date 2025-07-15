В Петербурге открыли центр по производству морских дронов

Единый центр по производству морских дронов открыли на базе военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ).

Единый центр по производству морских дронов открыли на базе военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ).

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.

"Ведется одновременно несколько проектов по поставкам морских дронов для гражданских целей. Это работа с администрациями, МЧС и Ространснадзором для обеспечения безэкипажной эксплуатации, контроля, надзора и выявления нарушений на водных объектах. Центр уже открыт и активно производит продукцию", - рассказал он.

КМЗ планирует выпустить несколько десятков морских дронов для гражданских целей, отметил Даниленко.

В центре есть испытательный комплекс, позволяющий проводить проверку всех систем управления и передачи данных, а также крытый бассейн необходимых размеров, позволяющий проводить испытания в любой сезон, новый цех сборки и формовки корпусных изделий, цех по производству энергетических установок и другого оборудования.