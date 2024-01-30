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В Петербурге осудили осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

В Петербурге осудили осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване Правительство и жители Петербурга глубоко возмущены и решительно осуждают акт вандализма у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване.
В регионе
30 января 2024 г. 23:21
В Петербурге осудили осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

Правительство и жители Петербурга глубоко возмущены и решительно осуждают акт вандализма у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

"Глубоко и искренне сожалеем, что сегодня не все понимают историческую значимость победы советского народа над фашизмом, ее колоссальную роль в утверждении идеалов правды, справедливости и гуманизма для всего человечества. Правительство Санкт-Петербурга выражает искреннюю надежду, что данное безнравственное и глубоко провокационное деяние получит соответствующую оценку со стороны правоохранительных органов дружественной Армении, а все виновные понесут справедливое наказание", - говорится в сообщении.

30 января в социальной сети TikTok появилась запись, на которой пользователь соцсети Самвел Ширинян демонстративно сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг Российской Федерации, опрокинул венки и высказывал оскорбительные комментарии в адрес России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением памятника.

Памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване был открыт в апреле 2015 года и является совместным проектом правительства Петербурга и мэрии Еревана.

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