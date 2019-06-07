​В Петербурге обсудят перспективы развития Каспийского региона

Вопросы развития Каспийского региона будут рассмотрены 8 июня на круглом столе «Россия в Каспийском регионе: перспективы развития международной торговли», который состоится на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

Как передает Report со ссылкой на министерство России по делам Северного Кавказа, к дискуссии присоединятся ведущие международные и российские эксперты в области торговой политики и международных экономических отношений, официальные лица.

Вместе с тем на фоне активного развития мировой морской торговли в настоящее время потенциал сотрудничества в Каспийском регионе используется не в полной мере. Привлечение Ирана к свободной торговле, развитие сотрудничества на море с Индией, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном и транзит через их территорию в страны Персидского залива и Азии открывает привлекательные перспективы для всех участников.

XXIII Международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня.