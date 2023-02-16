В Петербурге нашли мертвой главу финансового управления ЗВО Минобороны России

Начальница управления финансового обеспечения Министерства обороны России по Западному военному округу (ЗВО) Марина Янкина найдена мертвой в Санкт-Петербурге.

Начальница управления финансового обеспечения Министерства обороны России по Западному военному округу (ЗВО) Марина Янкина найдена мертвой в Санкт-Петербурге.

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Тело 58-летней женщины обнаружили утром 15 февраля у дома №31 по улице Замшиной. Позже полиция нашла документы и личные вещи Янкиной на общем балконе подъезда на 16-м этаже.

На данный момент в качестве основной версии рассматривается самоубийство. Следствие выясняет подробности трагедии. Комментировать произошедшее в петербургском главке СК отказались.