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В Петербурге на прибывшем из Бельгии судне изъяли более 25 кг кокаина

В Петербурге на прибывшем из Бельгии судне изъяли более 25 кг кокаина Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении причастных к наркотрафику лиц
В регионе
14 августа 2020 г. 18:49

Полицейские обнаружили на крупнотоннажном судне в Санкт-Петербурге более 25 кг кокаина, наркотик был доставлен из Бельгии.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Согласно материалам, предоставленным бельгийскими коллегами, наркотические средства были ввезены на территорию РФ из Бельгии на крупнотоннажном судне, перевозившем грузовой транспорт. При досмотре 50 большегрузных автомобилей в кабине одного из них обнаружено более 25 кг вещества, которое, согласно заключению эксперта, признано кокаином", - сказала она.

По ее словам, операция была проведена в результате реализации оперативной информации, поступившей в Национальное центральное бюро Интерпола МВД России от правоохранительных органов Бельгии, сотрудниками Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с ФСБ и ФТС России.

"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности лиц, причастных к международному наркотрафику", - заключила Волк.

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