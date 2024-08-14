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В Петербурге на Неве столкнулись три туристических теплохода

В Петербурге на Неве столкнулись три туристических теплохода Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства столкновения сразу трех туристических теплоходов в акватории Невы.
В регионе
14 августа 2024 г. 10:55
В Петербурге на Неве столкнулись три туристических теплохода

Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства столкновения сразу трех туристических теплоходов в акватории Невы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на Неве возле Английской набережной в ночь на 14 августа и попал на записи камер видеонаблюдения. По предварительной информации, теплоход "Гардемарин", сдавая задним ходом, сначала столкнулся с теплоходом "Фонтанка-1", а затем с судном "Переяслав".

Одно из плавсредств получило повреждения в кормовой части, от удара на теплоходе "Переяслав" разбито два боковых стекла. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло. Обстоятельства произошедшего устанавливает транспортная прокуратура.

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