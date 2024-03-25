В Петербурге из торгового дома "Пассаж" эвакуировали посетителей

Эвакуация прошла в одном из крупнейших универмагов Петербурга - "Пассаже" на Невском проспекте.

Эвакуация прошла в одном из крупнейших универмагов Петербурга - "Пассаже" на Невском проспекте.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в администрации торгового дома.

"Поступил звонок. Сейчас проводится эвакуация. Все посетители и арендаторы эвакуированы. Вызвана спецслужба с кинологами", - сообщили в администрации, при этом уточнив, что с проверкой систем пожарной безопасности эвакуация не связана.

Торговый центр "Пассаж" находится в центре Петербурга возле станций метро "Невский проспект" и "Гостиный двор".