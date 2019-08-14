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В Петербурге из горящего бизнес-центра эвакуировали 550 человек

В Петербурге из горящего бизнес-центра эвакуировали 550 человек

Кровля и два верхних этажа бизнес-центра загорелись на площади порядка 600 квадратных метров в Санкт-Петербурге, из здания эвакуированы 550 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в МЧС России.

"Происходит возгорание двух верхних этажей и кровли бизнес-центра в Василеостровском районе. На данный момент площадь пожара составляет 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания эвакуированы порядка 550 человек. К тушению пожара привлечены 135 человек и 33 единицы техники.

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