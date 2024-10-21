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В Петербурге фура упала на железнодорожные пути и загорелась, водитель погиб

В Петербурге фура упала на железнодорожные пути и загорелась, водитель погиб В Пушкинском районе Санкт-Петербурга на 689-м км Московского шоссе водитель тягача с полуприцепом не справился с управлением и врезался в ограждение на путепроводе.
В регионе
21 октября 2024 г. 13:08
В Петербурге фура упала на железнодорожные пути и загорелась, водитель погиб

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга на 689-м км Московского шоссе водитель тягача с полуприцепом не справился с управлением и врезался в ограждение на путепроводе.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ сообщили о гибели водителя.

Авария произошла около 10:30 на участке Московского шоссе, проходящем над Витебским проспектом. В результате ДТП фура перевернулась. Водителя выбросило из кабины, а само транспортное средство упало на железнодорожные пути и загорелось. Личность погибшего устанавливается, по факту случившегося ведется проверка.

После инцидента на Московском шоссе образовалась пробка длиной 1,5 км.

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