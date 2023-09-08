В Петербурге число отравившихся в школе выросло до 56

Количество отравившихся в средней общеобразовательной школе №608 в Петербурге выросло до 56. В стационаре находятся 25 человек, в том числе 22 ребенка.

Количество отравившихся в средней общеобразовательной школе №608 в Петербурге выросло до 56. В стационаре находятся 25 человек, в том числе 22 ребенка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в учебном заведении зарегистрировали 17 случаев заболевания среди сотрудников и школьников. Были госпитализированы 13 детей.

Уточняется, что у 13 заболевших детей обнаружена сальмонелла. Учебный процесс в школе остановлен.