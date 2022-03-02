В Петербурге арестовали 49 участников акции против военных операций в Украине

Районные суды Петербурга привлекли к административной ответственности 99 участников несогласованного митинга у Гостиного двора против военных действий в Украине. Половина из них арестованы.

Районные суды Петербурга привлекли к административной ответственности 99 участников несогласованного митинга у Гостиного двора против военных действий в Украине. Половина из них арестованы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Всего в районные суды поступило 140 материалов, решения приняты по 99", - сообщили в пресс-службе.

Как следует из опубликованной статистики, решения об административном аресте приняты в отношении 49 человек, штрафы назначены 45 гражданам, в отношении одного назначены обязательные работы. По остальным четырем производства прекращены либо дела возвращены в полицию.

Несогласованные акции против спецоперации по демилитаризации Украины состоялись в нескольких городах России, в Петербурге они проходили несколько дней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этой связи заявлял, что россияне могут иметь свою точку зрения по операции на Украине, но не вправе устраивать незаконные акции.