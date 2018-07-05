В первом полугодии в ВС Армении скончались 19 военнослужащих

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В первом полугодии в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана при обстоятельствах, связанных с несением службы, скончались 19 военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, из них 2 офицеры, 16 солдаты срочной службы, 1 служащий контрактной службы. Согласно информации, 5 вражеских военнослужащих были убиты в результате нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения войск.

Помимо этого, 6 военнослужащих совершили самоубийство либо были доведены до самоубийства, 2 погибли в результате нарушения правил обращения с оружием, 2 по болезни, 1 в результате подрыва мины, 1 в результате несчастного случая, 1 в результате ДТП.

За тот же период зафиксировано 12 смертей военнослужащих при обстоятельствах, не связанных с несением службы.