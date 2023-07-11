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В Пермском крае во время речного сплава пропала группа из 22 человек

В Пермском крае во время речного сплава пропала группа из 22 человек В Пермском крае большая туристская группа не вышла на связь и не добралась до места назначения.
В регионе
11 июля 2023 г. 10:55
В Пермском крае во время речного сплава пропала группа из 22 человек

В Пермском крае большая туристская группа не вышла на связь и не добралась до места назначения.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

В настоящее время сотрудниками полиции организованы и проводятся поиски.

Незарегистрированная группа, в составе которой были 11 взрослых и 11 детей, вышла на маршрут сплава еще 4 июля. Участники планировали добраться по реке Усьве до поселка Средняя Усьва к 9 июля, но так и не вышли на связь.

По данным источника, имеющуюся информацию заверили в региональном МЧС.

В краевом министерстве территориальной безопасности также подтвердили факт исчезновения туристической группы. По данным ведомства, участники сплава не прибыли к месту назначения в Горнозаводском городском округе.

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