В Пермском крае во время речного сплава пропала группа из 22 человек

В Пермском крае большая туристская группа не вышла на связь и не добралась до места назначения.

В Пермском крае большая туристская группа не вышла на связь и не добралась до места назначения.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

В настоящее время сотрудниками полиции организованы и проводятся поиски.

Незарегистрированная группа, в составе которой были 11 взрослых и 11 детей, вышла на маршрут сплава еще 4 июля. Участники планировали добраться по реке Усьве до поселка Средняя Усьва к 9 июля, но так и не вышли на связь.

По данным источника, имеющуюся информацию заверили в региональном МЧС.

В краевом министерстве территориальной безопасности также подтвердили факт исчезновения туристической группы. По данным ведомства, участники сплава не прибыли к месту назначения в Горнозаводском городском округе.