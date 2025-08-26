В Перми при ремонте железнодорожных цистерн произошел взрыв, есть погибший и раненые

При взрыве газовоздушной смеси во время подготовки железнодорожных цистерн к плановым работам в Перми один человек погиб, двое пострадали.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Госинспекции труда Пермского края.
"Произошел взрыв газовоздушной смеси при подготовке железнодорожных цистерн к плановым видам ремонта. В результате происшествия с ожогами тяжелой степени госпитализированы три работника, один из которых позже скончался в медицинском учреждении", - сообщили в ведомстве.
Материалы расследования Госинспекции труда будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.