В Перми два человека погибли при ЧП на пороховом заводе

Двое сотрудников Пермского порохового завода погибли при возгорании продукции, один пострадавший находится в больнице.

Двое сотрудников Пермского порохового завода погибли при возгорании продукции, один пострадавший находится в больнице.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает краевая инспекция по труду.

По данным инспекции, вечером 1 мая на производственном участке номер 12 "Пластмассы" произошло возгорание продукции. В результате пострадали трое работников, один из них погиб на месте, двое были госпитализированы, позднее один из пострадавших скончался в больнице.

"Инспекция включена в комиссию по расследованию несчастного случая, случившегося с работниками ФКП "Пермский пороховой завод"... Устанавливаются причины и обстоятельства несчастного случая", - говорится в сообщении.

Пермский пороховой завод изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО, стартово-разгонные ступени крылатых ракет морского базирования, в том числе стартующих с подводных лодок, противокорабельных систем класса "воздух-поверхность"; заряды к системам ближнего боя и артиллерийского выстрела из танков и самоходных установок; сферические пороха для стрелкового оружия (автоматы, пулеметы), а также продукцию гражданского назначения (лакокрасочные и отделочные материалы, полиуретаны).