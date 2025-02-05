В Перми более 10 школ получили анонимные сообщения о минировании

Более 10 школ Перми получили в среду анонимные сообщения о минировании, одну из школ эвакуировали.

Более 10 школ Перми получили в среду анонимные сообщения о минировании, одну из школ эвакуировали.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края.

"5 февраля на электронные адреса ряда образовательных учреждений городе Перми поступили анонимные сообщения о минировании. Руководителями образовательных учреждений предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности, в СОШ (сменная общеобразовательная школа - ред.) №76 города Перми проведены эвакуационные мероприятия, угроз для жизни и здоровья населения нет", - сообщили в ведомстве.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 12 школ в разных районах краевой столицы. ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба - ред.) Перми проинформировала оперативные службы, а также сотрудников мэрии и районных администраций города. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.