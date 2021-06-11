В период независимости население Армении сократилось на полмиллиона - СТАТИСТИКА

Одна из основных тем избирательной кампании на досрочных парламентских выборах в Армении - эмиграция.

Одна из основных тем избирательной кампании на досрочных парламентских выборах в Армении - эмиграция.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, согласно официальной статистике, после обретения независимости население Армении сократилось на полмиллиона (2,9 млн), а точнее - 553 000 человек. Естественно, это число отражает не только объем миграции, но и показатель отрицательного естественного прироста населения.

По данным министерства здравоохранения страны, по состоянию на 1 января 2021 года в Армении от коронавируса скончался 2 941 человек. Число погибших в ходе Карабахской войны, по словам и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, составило около 3 700 человек.

Что касается данных об эмиграции за 2020 год, то в условиях закрытых границ этот показатель был практически нулевым.

Но, уже в январе-марте 2021 года, по официальным данным, из Армении выехали 127 338 граждан, въехали – 63 625. То есть за три месяца из страны безвозвратно уехали 63 713 человек.