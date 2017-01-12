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    В переговоры по объединению Кипра включились главы МИД государств-гарантов

    Это первые за 43 года переговоры в таком формате

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В переговоры по объединению Кипра включились главы МИД государств-гарантов.

    Как сообщает Report со ссылкой на dw, на встрече может быть выработан компромисс по объединению двух частей острова.

    К переговорам президентов Кипра и непризнанной Турецкой республики Северного Кипра присоединились главы МИД Великобритании, Греции и Турции. 

    Это первые за 43 года переговоры в таком формате.

    В Женеве в четверг, 12 января, начался новый этап исторических переговоров по объединению кипрского государства. В них принимают участие президент Кипра Никос Анастасиадис и лидер непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Мустафа Акинчи.

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