Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В переговоры по объединению Кипра включились главы МИД государств-гарантов.

Как сообщает Report со ссылкой на dw, на встрече может быть выработан компромисс по объединению двух частей острова.

К переговорам президентов Кипра и непризнанной Турецкой республики Северного Кипра присоединились главы МИД Великобритании, Греции и Турции.

Это первые за 43 года переговоры в таком формате.

В Женеве в четверг, 12 января, начался новый этап исторических переговоров по объединению кипрского государства. В них принимают участие президент Кипра Никос Анастасиадис и лидер непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Мустафа Акинчи.