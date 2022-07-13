В переговорах по ядерной сделке Ирана достигнуто согласие на 90%

Страны-участники переговоров по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, достигли проекта, с которым на 90% согласны все.

Страны-участники переговоров по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, достигли проекта, с которым на 90% согласны все.

Как передает Report, об этом в интервью La Repubblica заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы пришли к проекту, который на 90% устраивает "4+1", а также США. С Соединенными Штатами в контакте по вопросу отмены санкций, которые осуществляются через ЕС и глав МИД некоторых стран", - сказал он.

При этом министр отметил, что Иран требует надежные экономические гарантии.

"Если западная компания подписывает соглашение в Иране, у нее должна быть уверенность, что проект принесет плоды. Иран решительно настроен на достижение серьезного и долгосрочного договора по ядерной программе", - заверил он.