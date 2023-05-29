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В павильоне "Азербайджан" в Москве иностранные дипломаты сыграют в шахматы со студентами московских вузов

В павильоне "Азербайджан" в Москве иностранные дипломаты сыграют в шахматы со студентами московских вузов В Москве 3 июня в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ иностранные дипломаты сыграют в шахматы со студентами московских вузов на турнире, приуроченном к Международному дню защиты детей.
В регионе
29 мая 2023 г. 20:56
В павильоне Азербайджан в Москве иностранные дипломаты сыграют в шахматы со студентами московских вузов

В Москве 3 июня в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ иностранные дипломаты сыграют в шахматы со студентами московских вузов на турнире, приуроченном к Международному дню защиты детей.

Как передает российское бюро Report, в рамках мероприятия, при поддержке Федерации шахмат России, будет организован турнир в формате блиц. Ожидается участие российского гроссмейстера Василия Папина, а иностранные дипломаты сыграют со студентами различных вузов. Победитель турнира получит памятный приз от Павильона "Азербайджан".

Для участников праздника будут организованы конкурсы и викторины с памятными призами от Банка "МБА-МОСКВА" (Сервис денежных переводов Granat) и сети призовых аттракционов "ТИР ПРИЗОВОЙ".

Гости павильона также смогут посетить открытую совместно с Государственным музеем Востока при поддержке Фонда Гейдара Алиева и содействии Министерства культуры России выставку "Станковая скульптура Азербайджана 1940-1950 гг." и выставку "Гейдар Алиев – 100. Личность. Эпоха. Искусство", организованную совместно с Фондом Гейдара Алиева и посольством Азербайджана в России.

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