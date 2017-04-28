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    В ПАСЕ начата работа по импичменту ее президента Педро Аграмунта

    Профильная комиссия ПАСЕ приступила к работе по введению процедуры отстранения ее главы от должности

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Профильная комиссия ПАСЕ приступила к работе по введению процедуры отстранения главы ассамблеи Педро Аграмунта от должности. Как  cообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил  вице-спикер Ассамблеи Георгий Логвинский.

    По его словам, ПАСЕ ждет заявления от Аграмунта и готова собраться ради этого в любой момент.

    Запуск процедуры разработки поправок об импичменте подтвердил и глава украинской делегации Владимир Арьев.

    Поводом для недовольства стала поездка главы ПАСЕ в Сирию совместно с российскими депутатами. Сам Аграмунт позднее назвал эту поездку ошибкой.

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