В ПАСЕ начата работа по импичменту ее президента Педро Аграмунта

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Профильная комиссия ПАСЕ приступила к работе по введению процедуры отстранения главы ассамблеи Педро Аграмунта от должности. Как cообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-спикер Ассамблеи Георгий Логвинский.

По его словам, ПАСЕ ждет заявления от Аграмунта и готова собраться ради этого в любой момент.

Запуск процедуры разработки поправок об импичменте подтвердил и глава украинской делегации Владимир Арьев.

Поводом для недовольства стала поездка главы ПАСЕ в Сирию совместно с российскими депутатами. Сам Аграмунт позднее назвал эту поездку ошибкой.