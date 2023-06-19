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В "Партии справедливости и развития" состоялись назначения на должности заместителей и помощников председателя

В "Партии справедливости и развития" состоялись назначения на должности заместителей и помощников председателя В "Партии справедливости и развития" состоялись назначения на должности заместителя председателя и помощников председателя.
В регионе
19 июня 2023 г. 20:22
В Партии справедливости и развития состоялись назначения на должности заместителей и помощников председателя

В "Партии справедливости и развития" состоялись назначения на должности заместителя председателя и помощников председателя.

Как сообщает Report, решение об этом было принято на заседании Центрального совета и правления партии под председательством президента Турции и председателя партии Реджепа Тайипа Эрдогана.

По итогам заседания, которое длилось около 2,5 часов, объявлены назначения заместителя председателя и помощников председателя партии.

На должность заместителя председателя "Партии справедливости и развития" был назначен заместитель председателя по внешним связям Эфкан Ала.

На должность помощника председателя по внешним связям назначен Зафар Сыракая, а на должность помощника председателя по правам человека - Мехмет Али Зенгин.

Отметим, что большой съезд "Партии справедливости и развития" состоится осенью.

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