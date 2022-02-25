В партии "Слуга народа" объяснили, почему Зеленский предложил переговоры Путину

В партии "Слуга народа" объяснили, почему президент Украины Владимир Зеленский предложил переговоры президенту РФ Владимиру Путину.

В партии "Слуга народа" объяснили, почему президент Украины Владимир Зеленский предложил переговоры президенту РФ Владимиру Путину.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что в партия на сегодня не видит от Запада шагов, которые могли бы заставить Россию остановиться: закрыть небо, отключить Россию от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго против России и остановить российский экспорт.

"Но Запад этого не делает. Да, ввели новые санкции против России, но этого мало. Мы защищаем свою страну наедине", - отметили в "Слуге народа".

Как отметили в партии, ВС Украины действуют очень хорошо. "План России на первые дни вторжения однозначно провалился. Поэтому они так жестоки с гражданской инфраструктурой и мирными людьми", - говорится в сообщении.

"Мы это России не простим. Но для всех очевидно – необходимо немедленно заканчивать войну. Поэтому президент среди всего прочего предлагает и переговоры", - заявили в "Слуге народа".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.