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В партии "Слуга народа" объяснили, почему Зеленский предложил переговоры Путину

В партии "Слуга народа" объяснили, почему Зеленский предложил переговоры Путину В партии "Слуга народа" объяснили, почему президент Украины Владимир Зеленский предложил переговоры президенту РФ Владимиру Путину.
В регионе
25 февраля 2022 г. 18:26
В партии Слуга народа объяснили, почему Зеленский предложил переговоры Путину

В партии "Слуга народа" объяснили, почему президент Украины Владимир Зеленский предложил переговоры президенту РФ Владимиру Путину.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что в партия на сегодня не видит от Запада шагов, которые могли бы заставить Россию остановиться: закрыть небо, отключить Россию от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго против России и остановить российский экспорт.

"Но Запад этого не делает. Да, ввели новые санкции против России, но этого мало. Мы защищаем свою страну наедине", - отметили в "Слуге народа".

Как отметили в партии, ВС Украины действуют очень хорошо. "План России на первые дни вторжения однозначно провалился. Поэтому они так жестоки с гражданской инфраструктурой и мирными людьми", - говорится в сообщении.

"Мы это России не простим. Но для всех очевидно – необходимо немедленно заканчивать войну. Поэтому президент среди всего прочего предлагает и переговоры", - заявили в "Слуге народа".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın hakim partiyası Zelenskinin Putinlə danışıq təklifinə aydınlıq gətirib

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