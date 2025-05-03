В партии Пашиняна хотят отставки главы района Нор-Норк после избиения активиста

В правящей партии Армении - "Гражданский договор" назревает волна недовольства на фоне скандала с участием главы префектуры ереванского административного района Нор-Норк Тиграна Тер-Маркаряна.

В правящей партии Армении - "Гражданский договор" назревает волна недовольства на фоне скандала с участием главы префектуры ереванского административного района Нор-Норк Тиграна Тер-Маркаряна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что несмотря на молчание премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно инцидента, в "Гражданском договоре" готовы к радикальным шагам. В частности, не исключается разрыв коалиционного соглашения с партией "Республика" в Совете старейшин, если Тер-Маркарян (член партии "Республика") не подаст в отставку. Вице-спикер парламента Акоп Аршакян донес позицию партии до Пашиняна лично, однако четкого ответа не получил.

На данном этапе "Гражданский договор" передал решение ситуации мэру Еревана Тиграну Авиняну. В противном случае вопрос будет рассмотрен на заседании партийного руководства.

Напомним, 30 апреля Тигран Тер-Маркарян и несколько сотрудников администрации применили силу к активисту Артуру Чахояну, пришедшему в мэрию для выяснения отношений. В результате Чахоян оказался в больнице с гематомой и травмой головы.

В связи с дракой применена мера пресечения в виде подписки о невыезде в Тер-Маркаряна и еще троих сотрудников муниципалитета.