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    В парламенте Украины зарегистрирован проект о непризнании выборов президента России

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о непризнании легитимности выборов президента Российской Федерации.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте украинского парламента.

    Депутаты от фракции "Народный фронт" зарегистрировали "Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица".

    Фракции большинства в Верховной раде также поставили под сомнение легитимность выборов президента России и осудили их проведение в Крыму.

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