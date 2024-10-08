В парламенте Украины возник спор в связи с законом о мобилизации

14:58

На сегодняшнем заседании Верховной рады Украины возник спор в ходе обсуждения законопроекта о мобилизации мужчин в возрасте 18-25 лет.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект будет рассмотрен соответствующим комитетом сегодня вечером.

По его словам, на данный момент из-за сложной ситуации на фронте важным является восполнение нехватки в мобилизации.

Депутат Алексей Гончаренко возразил и отметил, что из-за правовой неразберихи в стране мобилизованы тысячи молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 25 лет:

"Они оказались на фронте из-за пустот в законодательстве. Но мы не можем их отозвать. Командиры также утверждают, что армия нуждается в здоровых призывниках. Закон должен предусмотреть предотвращение подобной ситуации", - отметил он.

В ответ на это спикер заявил, что решение по данному вопросу будет принято сегодня в комитете, а завтра - на пленарном заседании.

Отметим, что в Украине мобилизация распространяется на мужчин в возрасте 27-60 лет, а в армию призывают также молодых людей в возрасте 18-25 лет.