В парламенте Украины собирают подписи за отставку Арсена Авакова

Депутаты Верховной рады Украины начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Игорь Васильев.

"Начали сбор подписей за отставку Авакова", — написал он, приложив к посту снимок проекта постановления Рады.

В марте Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалём. Аваков в новом кабмине сохранил свой пост главы МВД.