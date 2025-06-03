В Турции сегодня выберут спикера Великого национального собрания

В Великом национальном собрании Турции (ВНСТ) сегодня выберут председателя второго периода 28-го законодательного созыва.

В Великом национальном собрании Турции (ВНСТ) сегодня выберут председателя второго периода 28-го законодательного созыва.

Как сообщает Report , на пост претендуют пять кандидатов, спикера выберут путем тайного голосования.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) выдвинула кандидатуру нынешнего председателя ВНСТ и депутата от Стамбула Нумана Куртулмуша, оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) внесла в список кандидатов депутата от Артвина Угура Байрактутана, Партия равенства и демократии народов (DEM Партия) - депутата от Диярбакыра Османа Дженгиза Чандара, партия İYİ - депутата от Стамбула Мустафу Джихана Пачаджи, а партия Новый путь - депутата от Самсуна Мехмета Карамана.

В первых двух голосованиях потребуется две трети, а в третьем - простое большинство голосов депутатов. Если в третьем голосовании не будет обеспечено простое большинство, будет проведено четвертое голосование для двух кандидатов, получивших наибольшее количество голосов. В четвертом голосовании депутат, получивший наибольшее количество голосов, будет избран председателем ВНСТ.

На сегодня пост председателя ВНСТ занимали 30 депутатов. Начиная с первого спикера и основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка, дольше всех на этом посту находился Мустафа Абдюльхалик Ренда. Впервые избранный председателем в 1935 году, Ренда непрерывно переизбирался до 1946 года, проведя на посту 11 лет.

Самый короткий срок пребывания в должности председателя ВНСТ составил 2 месяца и 1 неделю у Исмета Сезгина.