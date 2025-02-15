В парламенте Турции пройдет мероприятие в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

В Великом национальном собрании (парламент) Турции пройдет мероприятие в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

В Великом национальном собрании (парламент) Турции пройдет мероприятие в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Анкаре.

Памятное мероприятие будет организовано 24 февраля под эгидой турецкого парламента Фондом турецко-азербайджанской дружбы, сотрудничества и солидарности при содействии азербайджанской дипмиссии.

В мероприятии в качестве почетных докладчиков примут участие омбудсмены Азербайджана и Турции Сабина Алиева и Шереф Малкоч.

"В 33-ю годовщину мы вновь подтверждаем наше требование "Справедливость для Ходжалы", чтобы виновные в этой трагедии, которая является позором для человечества, предстали перед Международным судом во избежание нового Ходжалинского геноцида", - отметили в Фонде.