В парламенте Кыргызстана создана коалиция большинства

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Коалиция большинства создана в парламенте Кыргызстана, в нее вошли три парламентские фракции.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в секретариате фракции Социал-Демократической партии Кыргызстана (СДПК).

"Лидер фракции СДПК Жогорку Кенеша (парламента - ред.) Иса Омуркулов заявил о создании коалиции большинства, в которую вошли три парламентские фракции: СДПК, Бир-Бол и "Кыргызстан", - сообщил собеседник агентства.

Ранее созданная президентом Алмазбеком Атамбаевым Социал-демократическая партия Кыргызстана заявила о выходе из состава парламентского большинства и роспуске коалиции. Коалиционное соглашение, в соответствии с которым было сформировано правительство республики, утратило силу. Президент вновь вручил СДПК мандат на формирование правящей коалиции, поручив не позднее 17 ноября выдвинуть премьер-министра, а также обеспечить принятие палатой программы, структуры и состава нового правительства.