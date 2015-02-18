​В парламенте Казахстана поддержали назначение внеочередных президентских выборов

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Нижняя палата парламента Казахстана обратилась к президенту Нурсултану Назарбаеву с просьбой назначить внеочередные президентские выборы, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

14 февраля заместитель председателя Ассамблеи народов Казахстана Анатолий Башмаков предложил в ближайшее время провести досрочные президентские выборы в стране. Как отмечается, эту инициативу поддержали ключевые политические деятели Казахстана.

Внеочередные выборы, в соответствии с законодательством Казахстана, назначаются решением президента.