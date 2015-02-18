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    ​В парламенте Казахстана поддержали назначение внеочередных президентских выборов

    Нижняя палата парламента Казахстана обратилась к президенту с просьбой назначить внеочередные выборы

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Нижняя палата парламента Казахстана обратилась к президенту Нурсултану Назарбаеву с просьбой назначить внеочередные президентские выборы, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

    14 февраля заместитель председателя Ассамблеи народов Казахстана Анатолий Башмаков предложил в ближайшее время провести досрочные президентские выборы в стране. Как отмечается, эту инициативу поддержали ключевые политические деятели Казахстана.

    Внеочередные выборы, в соответствии с законодательством Казахстана, назначаются решением президента.

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