В результате стрельбы в парламенте Ирана один сотрудник безопасности убит, 8 ранены - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 2

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В результате вооруженной атаки на парламент Ирана погиб один сотрудник безопасности, восемь получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Mehr, всего было четверо нападавших.

Сообщается, что один из нападавших арестован, еще один террорист-смертник находится в здании парламента. Он окружен силами безопасности.

*** 10:38

Раненный при атаке на парламент Ирана сотрудник безопасности скончался, восемь получили ранения, передает Report со ссылкой на Mehr.

Как сообщается, один из нападавших задержан.

*** 10:28

В парламенте Ирана произошел захват заложников, идет перестрелка. Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, трое неизвестных открыли огонь из автоматов "Калашникова" и пистолета.

По предварительным данным, трое ранены, один из них сотрудник безопасности.

Личность и цели нападавшего пока не установлены.