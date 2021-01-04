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СМИ: В парламенте Ирана предложен законопроект, призывающий к "уничтожению" Израиля

СМИ: В парламенте Ирана предложен законопроект, призывающий к "уничтожению" Израиля Иранские законодатели предложили законопроект, который обяжет правительство предпринять шаги по "уничтожению" Израиля к 2040 году
В регионе
4 января 2021 г. 16:12
СМИ: В парламенте Ирана предложен законопроект, призывающий к уничтожению Израиля

Иранские законодатели предложили законопроект, который обяжет правительство предпринять шаги по "уничтожению" Израиля к 2040 году. Как передает Report об этом пишут иранские СМИ.

Законопроект был представлен на прошлой неделе перед первой годовщиной убийства генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США в Багдаде 3 января 2020 года.

В предложенным законопроекте, который будет обсуждаться и, возможно, будет вынесен на голосование, упоминаются два конкретных шага в отношении "уничтожения Израиля". Во-первых, это "прорыв блокады Газы" путем поставки "товаров первой необходимости".

Во-вторых, предложить "инфраструктуру и услуги" для реализации права на возвращение для палестинцев. В других областях законодатели предлагают продолжать "оказывать помощь Йемену", где Иран поддерживает повстанцев-хуситов, а также дружественным силам в Ираке и других местах.

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