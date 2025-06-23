В парламенте Ирана одобрили план приостановки сотрудничества с МАГАТЭ

Профильный комитет Исламского консультативного совета (однопалатный парламент) Ирана одобрил план, предусматривающий приостановку сотрудничества с МАГАТЭ.

Комитет по национальной безопасности и внешней политике Исламского консультативного совета (однопалатный парламент) Ирана одобрил план, предусматривающий приостановку сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает Report , об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на представителя комитета Ибрагима Резаи.

По его словам, члены комитета одобрили план, который обязывает правительства "приостановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии".

"На основании этого плана правительство будет обязано полностью приостановить любое сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии", - подчеркнул он, уточнив, что взаимодействие с МАГАТЭ включает установку камер наблюдения на ядерных объектах, проведение инспекций, допуск инспекторов и представление отчетов в агентство.

"Приостановка сотрудничества продлится до тех пор, пока не будет гарантирована полная безопасность ядерных центров стран", - добавил Резаи.