О нас

В парламенте Ирана одобрили план приостановки сотрудничества с МАГАТЭ

В парламенте Ирана одобрили план приостановки сотрудничества с МАГАТЭ Профильный комитет Исламского консультативного совета (однопалатный парламент) Ирана одобрил план, предусматривающий приостановку сотрудничества с МАГАТЭ.
В регионе
23 июня 2025 г. 23:22
В парламенте Ирана одобрили план приостановки сотрудничества с МАГАТЭ

Комитет по национальной безопасности и внешней политике Исламского консультативного совета (однопалатный парламент) Ирана одобрил план, предусматривающий приостановку сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на представителя комитета Ибрагима Резаи.

По его словам, члены комитета одобрили план, который обязывает правительства "приостановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии".

"На основании этого плана правительство будет обязано полностью приостановить любое сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии", - подчеркнул он, уточнив, что взаимодействие с МАГАТЭ включает установку камер наблюдения на ядерных объектах, проведение инспекций, допуск инспекторов и представление отчетов в агентство.

"Приостановка сотрудничества продлится до тех пор, пока не будет гарантирована полная безопасность ядерных центров стран", - добавил Резаи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İran parlamenti AEBA ilə əməkdaşlığın dayandırılmasını təsdiqləyib

Другие новости из категории

Президент Турции отправится в Нидерланды для участия в саммите НАТО
Президент Турции отправится в Нидерланды для участия в саммите НАТО
23 июня 2025 г. 23:18
Минобороны Турции не зафиксировало негативных случаев в своих войсках после иранской атаки на базы США
Минобороны Турции не зафиксировало негативных случаев в своих войсках после иранской атаки на базы США
23 июня 2025 г. 23:04
В Анкаре опровергли утверждения об использовании ВВС США воздушного пространства Турции для атаки на Иран
В Анкаре опровергли утверждения об использовании ВВС США воздушного пространства Турции для атаки на Иран
23 июня 2025 г. 22:38
СМИ: При израильской атаке на Тегеран погибли двое иранских военных
СМИ: При израильской атаке на Тегеран погибли двое иранских военных
23 июня 2025 г. 20:49
Рябков: Россия призывает США не говорить с Ираном на языке ультиматумов
Рябков: Россия призывает США не говорить с Ираном на языке ультиматумов
23 июня 2025 г. 19:05
В России завершено расследование уголовного дела о теракте в Крокусе
В России завершено расследование уголовного дела о теракте в "Крокусе"
23 июня 2025 г. 18:51
Рютте: Страны ЕС и Канада поставят Киеву в 2025 году оружия на €35 млрд
Рютте: Страны ЕС и Канада поставят Киеву в 2025 году оружия на €35 млрд
23 июня 2025 г. 18:17
Глава Генштаба Ирана: Мы ответим на атаку США соразмерно
Глава Генштаба Ирана: Мы ответим на атаку США соразмерно
23 июня 2025 г. 18:00
Глава МВД Грузии в Армении обсудил вопросы миграционного контроля, борьбы с наркотрафиком
Глава МВД Грузии в Армении обсудил вопросы миграционного контроля, борьбы с наркотрафиком
23 июня 2025 г. 17:54
В Иране арестовали европейца за работу на спецслужбы Израиля
В Иране арестовали европейца за работу на спецслужбы Израиля
23 июня 2025 г. 17:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi