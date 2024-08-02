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В парламенте Грузии заявили, что прекращение финпомощи от США и ЕС не повлияет на граждан страны

В парламенте Грузии заявили, что прекращение финпомощи от США и ЕС не повлияет на граждан страны Финансовая помощь США и ЕС не имеет прямого влияния на граждан Грузии, соответственно, их приостановка не навредит республике.
В регионе
2 августа 2024 г. 15:00
В парламенте Грузии заявили, что прекращение финпомощи от США и ЕС не повлияет на граждан страны

Финансовая помощь США и ЕС не имеет прямого влияния на граждан Грузии, соответственно, их приостановка не навредит республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал глава комитета по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии Ираклий Кадагишвили.

"Я одно только скажу. К сожалению, эта помощь в основном служила их [американцев и европейцев] пребыванию здесь. У нее нет прямого влияния на наших граждан, функционирование правительства, пенсии, зарплаты, здравоохранение, оборону или другие направления", - сказал Кадагишвили.

По его словам, финансовая помощь настолько невелика, что она служила лишь финансированию их программ и сотрудников их же организаций.

Кадагишвили уверен, что после парламентских выборов, которые пройдут в Грузии 26 октября текущего года, и завершения военных действий в Украине, отношения с партнерами нормализуются.

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