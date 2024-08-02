В парламенте Грузии заявили, что прекращение финпомощи от США и ЕС не повлияет на граждан страны

Финансовая помощь США и ЕС не имеет прямого влияния на граждан Грузии, соответственно, их приостановка не навредит республике.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал глава комитета по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии Ираклий Кадагишвили.
"Я одно только скажу. К сожалению, эта помощь в основном служила их [американцев и европейцев] пребыванию здесь. У нее нет прямого влияния на наших граждан, функционирование правительства, пенсии, зарплаты, здравоохранение, оборону или другие направления", - сказал Кадагишвили.
По его словам, финансовая помощь настолько невелика, что она служила лишь финансированию их программ и сотрудников их же организаций.
Кадагишвили уверен, что после парламентских выборов, которые пройдут в Грузии 26 октября текущего года, и завершения военных действий в Украине, отношения с партнерами нормализуются.