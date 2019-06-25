В парламенте Грузии возник спор, пленарное заседание приостановлено - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

После технического перерыва пленарное заседание в парламенте Грузии было возобновлено.

Как сообщает грузинское бюро Report, представленная в парламенте оппозиция покинула пленарное заседание.

Заседание продолжается без участия членов партий "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение".

Сегодня парламент должен избрать нового спикера. Возглавляемое правящей партией "Грузинская мечта" парламентское большинство выдвинуло на эту должность Арчила Талаквадзе.

Отметим, что на фоне массовых протестов бывший председатель парламента Ираклий Кохабидзе 21 июня подал в отставку.

*** 12:53

На сегодняшнем пленарном заседании парламента Грузии возник спор.

Как сообщает местное бюро Report, оппозиционная партия "Европейская Грузия" и партия "Единое национальное движение" требуют обсуждения выдвинутых митингующими вопросов, в том числе отставки министра внутренних дел Георгия Гахария.

Представители правящей партии "Грузинская мечта" выступили с протестом по поводу данной инициативы оппозиции и между депутатами возник спор.

На данный момент пленарное заседание приостановлено. Первый вице-спикер Тамар Чугошвили объявила технический перерыв.