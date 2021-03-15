В парламенте Грузии создан Совет по делам национальных меньшинств

При комитете по делам диаспоры парламента Грузии создан Научно-консультативный совет по делам национальных меньшинств.
Как сообщает грузинское бюро Report, совет объединит 16 общин, проживающих в Грузии.
Структура будет действовать в направлении содействия взаимной и эффективной интеграции национальных меньшинств, решения их системных проблем.
Совет также будет работать в сфере занятости молодежи из национальных меньшинств.
Депутат Рима Берадзе заявила, что граждане, представляющие национальные меньшинства, на протяжении многих лет вносят свой вклад в развитие Грузии. Она выразила уверенность в успешной деятельности новосозданного совета.