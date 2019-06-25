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В парламенте Грузии прошло спецзаседание по поводу ареста депутата

В парламенте Грузии прошло спецзаседание по поводу ареста депутата

В парламенте Грузии прошло спецзаседание бюро по поводу ареста депутата от "Единого национального движения" Ника Мелия. 

Как сообщает местное бюро Report, после рассмотрения вопроса в соответствующих комитетах его вынесут на обсуждение на пленарном заседании парламента. 

С завтрашнего дня ожидается прекращение депутатской неприкосновенности Н.Мелия. 

В Генпрокуратуре заявили, что Н.Мелия обвиняется в организации массового насилия в ходе акции и участии в процессе. 

Завтра депутата пригласили в Генпрокуратуру для выдвижения против него обвинения. 

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