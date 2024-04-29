В парламенте Грузии произошла потасовка между двумя депутатами

Оппозиционный депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе попыталась ударить пластиковой бутылкой из-под воды проправительственного депутата Гурама Мачарашвили во время обсуждения законопроекта об иноагентах на заседании юридического комитета.

Оппозиционный депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе попыталась ударить пластиковой бутылкой из-под воды проправительственного депутата Гурама Мачарашвили во время обсуждения законопроекта об иноагентах на заседании юридического комитета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, кадры инцидента опубликовали местные СМИ.

Председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, который ведет заседание, удалил Деканоидзе из зала, когда она продолжила говорить после выключения микрофона. Словесная перепалка между Деканоидзе и Оханашвили продолжилась, когда она встала, чтобы покинуть свое место. Когда депутат прошла вдоль ряда сидений к выходу и приблизилась к Мачарашвили, он обвинил ее в продаже родины при предыдущей власти. В ответ на это Деканоидзе схватила бутылку из-под воды и попыталась ударить его по голове.

Обсуждение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" с утра понедельника проходит во втором чтении в юридическом комитете. Председатель комитета не позволяет оппозиционным депутатам отходить от регламента второго чтения, которое подразумевает обсуждение законопроекта по пунктам, и выключает микрофон всем, кто не соблюдает требование. Тех, кто говорит с выключенным микрофоном, Оханашвили удаляет из зала. Таким образом, заседание покинули уже более 10 оппозиционных политиков.

Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении одобрил законопроект "О прозрачности иностранного влияния". С 15 апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты проводят митинги против законопроекта.