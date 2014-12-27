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    В парламенте Грузии произошла массовая драка

    Депутаты поспорили по поводу состава делегации Грузии в ПАСЕ

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В грузинском парламента произошла массовая драка.

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, из-за драки троим депутатам грузинского парламента потребовалась медицинская помощь, работа законодательного собрания прервалась почти на полчаса.

    В драке, среди прочих, участвовал олимпийский чемпион по дзюдо Зураб Звиадаури.

    Успокоить законодателей смогли только сотрудники службы безопасности.

    Депутаты спорили по поводу состава делегации Грузии в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

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